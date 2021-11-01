Son dakika haber... En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,43 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,40 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,43 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,76 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,40 ile "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,130319
|4,43
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,120110
|2,76
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,114102
|2,40
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,070009
|2,06
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048552
|1,73
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|205,805987
|1,69
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,860253
|1,67
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096663
|1,63
|Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değş. Fon
|1,103168
|1,57
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,055633
|1,33
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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