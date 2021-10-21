Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564592-0,04Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234572-0,02Tacirler Portföy Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,564592-0,04
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234572-0,02
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,499491-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043338-0,58
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,058063-0,70
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,957121-0,64
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,895350-0,51
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)7,111420-0,44
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,748929-0,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,073277-1,93
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,055787-0,32
HSBC Portföy Değ. Fon164,196644-0,30
Tacirler Portföy Değ. Fon4,853633-0,27
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,137730-0,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,248558-0,18
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,508642-0,09
Nurol Portföy Birinci Katılım Fonu1,006442-0,07
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,421341-0,06
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,998639-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Yargıtay, işverenine sandalye ve mermer heykel atan noter katibinin işten çıkarılmasını haklı buldu

Yargıtay, işverenine sandalye ve mermer heykel atan noter katibinin işten çıkarılmasını haklı buldu

 Otopark yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de! Yeni yapılacak binalarda ihtiyaç 3 şekilde karşılanacak

Otopark yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de! Yeni yapılacak binalarda ihtiyaç 3 şekilde karşılanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title