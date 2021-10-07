En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,18 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,03 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,18 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,03 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,473370-2,36
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)17,273096-2,18
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF17,512939-2,03
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,885285-2,02
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)0,996007-2,01
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,860376-2,00
Tacirler Portföy Değ. Fon4,611945-2,00
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF14,599475-1,98
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,777347-1,98
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,113755-1,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

Milli servet çürüyor! Milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

 Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30 düştü

Mercedes-Benz'in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30 düştü

 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Deniz Akkaya Mustafa Keser
Spor Marcao Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:09:50. #1.17#