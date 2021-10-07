En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,18 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,03 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: