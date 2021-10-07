En fazla kaybettiren yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,18 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,03 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,18 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 2,03 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,473370
|-2,36
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|17,273096
|-2,18
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|17,512939
|-2,03
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,885285
|-2,02
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|0,996007
|-2,01
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,860376
|-2,00
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,611945
|-2,00
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|14,599475
|-1,98
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,777347
|-1,98
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,113755
|-1,96
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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