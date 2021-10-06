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Son dakika haberi... İngiliz hükümet 5,8 milyon kişinin "Kovid desteğini" kesecek

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... İngiliz hükümet 5,8 milyon kişinin

Son dakika haber... İngiliz hükümeti ülkede dar gelirlilerin desteklenmesi amacıyla verilen sosyal destekte salgın süresince uygulanan 20 sterlinlik artışı bugün itibarıyla sonlandırıyor.

İngiliz hükümeti ülkede dar gelirlilerin desteklenmesi amacıyla verilen sosyal destekte salgın süresince uygulanan 20 sterlinlik artışı bugün itibarıyla sonlandırıyor.

İngiliz hükümetinin, Kovid-19 salgınının ülkede sert etkilerinin görülmeye başlandığı dönemde, dar gelirlilere verilen sosyal yardım desteğinde yapılan haftalık 20 sterlinlik artışın daha önce duyurulan plana göre bugün itibarıyla sonlandırılması bekleniyor.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin, enflasyonun hızla arttığı bir dönemde toplumun en zor yoksul kesiminde yapacağı 20 sterlinlik kesinti ülkede başta muhalefet olmak üzere kamuoyunun tepkisini çekiyor.

İngiliz hükümet ise dar gelirlinin cebinden yapılacak 20 sterlinlik kesintiye ilişkin olarak, salgınla birlikte yapılan bu artışın başından beri "geçici" olduğunu, ekonomik kalkınma için herkesin çalışmasının gerektiği yönünde savunmada bulunuyor.

Öte yandan uzmanlar İngiltere'de gelecek aylarda enflasyonun yüzde 4 seviyesinin üzerine çıkmasının beklendiği bir dönemde, bu tip kesintilerin durumu daha da zorlaştırabileceği görüşünde.

İngiltere'de dar gelirlilere verilen nakit, barınma, çocuk yardımı gibi birçok kalemde sağlanan "evrensel kredinden" haftalık 20 sterlinin kesilmesi, tek bir vatandaşın haftalık gelirinin yüzde 25 azalması anlamına geliyor.

Böylece salgın döneminde devletten haftalık 79 sterlin sosyal yardım almış yoksul bir İngiliz'in 6 Ekim tarihinden sonra haftada sadece 59 sterlin ile geçinmesi gerekecek.

Ülkede bu sosyal yardım hesaplaması, başvuranın ya da hane halkının şartlarına göre değişiyor.

Örneğin, İngiltere'de biri 25 yaşında, diğeri bunun üzerinde olan bir çiftin söz konusu sosyal yardımdan yapılacak son kesitiyle haftalık gelirinin 137 sterinden 117 sterline düşmesi bekleniyor.

İngiltere'de yaklaşık 5,8 milyon insan sosyal yardımla hayatını sürdürürken bu grubun yüzde 40'ı halen çalışıyor olmasına rağmen yine de asgari geçim seviyesini sağlayamadığı için hükümetin bu desteğinden yararlanmaya devam ediyor.???????

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
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