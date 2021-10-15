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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan86,5089,10-2,92
Vakıflar Bankası3,363,45-2,61
Garanti Bankası9,069,26-2,16
Doğan Holding2,562,61-1,92
Türk Telekom7,237,37-1,90
Akbank5,165,25-1,71
Arçelik32,5033,00-1,52
Alarko GMYO22,2222,56-1,51
Sabancı Holding9,9810,11-1,29
Netaş Telekomünikasyon16,5616,76-1,19
Kartonsan46,3646,90-1,15
İş Bankası (C)5,155,20-0,96
İndeks Bilgisayar6,336,39-0,94
Deva Holding23,2623,48-0,94
Halkbank4,344,38-0,91
İzmir Demir Çelik2,282,30-0,87
Vestel23,6823,88-0,84
Yapı ve Kredi Bankası2,372,39-0,84
Koza Altın101,10101,90-0,79
MLP Sağlık25,5425,74-0,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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