Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 86,50 89,10 -2,92 Vakıflar Bankası 3,36 3,45 -2,61 Garanti Bankası 9,06 9,26 -2,16 Doğan Holding 2,56 2,61 -1,92 Türk Telekom 7,23 7,37 -1,90 Akbank 5,16 5,25 -1,71 Arçelik 32,50 33,00 -1,52 Alarko GMYO 22,22 22,56 -1,51 Sabancı Holding 9,98 10,11 -1,29 Netaş Telekomünikasyon 16,56 16,76 -1,19 Kartonsan 46,36 46,90 -1,15 İş Bankası (C) 5,15 5,20 -0,96 İndeks Bilgisayar 6,33 6,39 -0,94 Deva Holding 23,26 23,48 -0,94 Halkbank 4,34 4,38 -0,91 İzmir Demir Çelik 2,28 2,30 -0,87 Vestel 23,68 23,88 -0,84 Yapı ve Kredi Bankası 2,37 2,39 -0,84 Koza Altın 101,10 101,90 -0,79 MLP Sağlık 25,54 25,74 -0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler