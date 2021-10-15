Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|86,50
|89,10
|-2,92
|Vakıflar Bankası
|3,36
|3,45
|-2,61
|Garanti Bankası
|9,06
|9,26
|-2,16
|Doğan Holding
|2,56
|2,61
|-1,92
|Türk Telekom
|7,23
|7,37
|-1,90
|Akbank
|5,16
|5,25
|-1,71
|Arçelik
|32,50
|33,00
|-1,52
|Alarko GMYO
|22,22
|22,56
|-1,51
|Sabancı Holding
|9,98
|10,11
|-1,29
|Netaş Telekomünikasyon
|16,56
|16,76
|-1,19
|Kartonsan
|46,36
|46,90
|-1,15
|İş Bankası (C)
|5,15
|5,20
|-0,96
|İndeks Bilgisayar
|6,33
|6,39
|-0,94
|Deva Holding
|23,26
|23,48
|-0,94
|Halkbank
|4,34
|4,38
|-0,91
|İzmir Demir Çelik
|2,28
|2,30
|-0,87
|Vestel
|23,68
|23,88
|-0,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,37
|2,39
|-0,84
|Koza Altın
|101,10
|101,90
|-0,79
|MLP Sağlık
|25,54
|25,74
|-0,78
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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