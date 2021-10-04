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Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji27,0030,00-10,00
Doğuş Otomotiv32,4833,40-2,75
Aksa Enerji13,2613,58-2,36
QUA Granite Hayal Yapı12,4812,75-2,12
TAV Havalimanları25,7826,26-1,83
Vestel25,4425,76-1,24
Kervan Gıda12,1212,27-1,22
Erbosan95,1096,15-1,09
ARD Bilişim Teknolojileri44,8245,30-1,06
Esenboğa Elektrik30,3030,58-0,92
Coca Cola İçecek83,9584,70-0,89
Şok Marketler Ticaret11,6811,77-0,76
Ford Otosan161,50162,70-0,74
Bim Mağazalar62,8063,20-0,63
Vestel Beyaz Eşya48,1448,42-0,58
Koç Holding22,6622,76-0,44
Halk GMYO2,432,44-0,41
Aksa20,3220,40-0,39
Mavi Giyim64,0564,30-0,39
Deva Holding22,8022,88-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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