Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 30,00 -10,00 Doğuş Otomotiv 32,48 33,40 -2,75 Aksa Enerji 13,26 13,58 -2,36 QUA Granite Hayal Yapı 12,48 12,75 -2,12 TAV Havalimanları 25,78 26,26 -1,83 Vestel 25,44 25,76 -1,24 Kervan Gıda 12,12 12,27 -1,22 Erbosan 95,10 96,15 -1,09 ARD Bilişim Teknolojileri 44,82 45,30 -1,06 Esenboğa Elektrik 30,30 30,58 -0,92 Coca Cola İçecek 83,95 84,70 -0,89 Şok Marketler Ticaret 11,68 11,77 -0,76 Ford Otosan 161,50 162,70 -0,74 Bim Mağazalar 62,80 63,20 -0,63 Vestel Beyaz Eşya 48,14 48,42 -0,58 Koç Holding 22,66 22,76 -0,44 Halk GMYO 2,43 2,44 -0,41 Aksa 20,32 20,40 -0,39 Mavi Giyim 64,05 64,30 -0,39 Deva Holding 22,80 22,88 -0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler