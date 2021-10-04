Son dakika haberi | Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|30,00
|-10,00
|Doğuş Otomotiv
|32,48
|33,40
|-2,75
|Aksa Enerji
|13,26
|13,58
|-2,36
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,48
|12,75
|-2,12
|TAV Havalimanları
|25,78
|26,26
|-1,83
|Vestel
|25,44
|25,76
|-1,24
|Kervan Gıda
|12,12
|12,27
|-1,22
|Erbosan
|95,10
|96,15
|-1,09
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,82
|45,30
|-1,06
|Esenboğa Elektrik
|30,30
|30,58
|-0,92
|Coca Cola İçecek
|83,95
|84,70
|-0,89
|Şok Marketler Ticaret
|11,68
|11,77
|-0,76
|Ford Otosan
|161,50
|162,70
|-0,74
|Bim Mağazalar
|62,80
|63,20
|-0,63
|Vestel Beyaz Eşya
|48,14
|48,42
|-0,58
|Koç Holding
|22,66
|22,76
|-0,44
|Halk GMYO
|2,43
|2,44
|-0,41
|Aksa
|20,32
|20,40
|-0,39
|Mavi Giyim
|64,05
|64,30
|-0,39
|Deva Holding
|22,80
|22,88
|-0,35
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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