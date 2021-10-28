Son dakika haberi... Fitch: Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon karşısında kararlılığını koruyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Fitch: Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon karşısında kararlılığını koruyor

AA / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... Fitch: Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyon karşısında kararlılığını koruyor

Son dakika ekonomi haberi: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklenenden yüksek seyreden enflasyon karşısında görece kararlılığını korumaya devam ettiğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) beklenenden yüksek seyreden enflasyon karşısında görece kararlılığını korumaya devam ettiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun yaptığı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Direktörü Tej Parikh, "ECB, beklenenden daha yüksek enflasyon karşısında görece kararlılığını koruyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada Parikh'in, "Devam eden tedarik zinciri kesintisi ve artan gaz fiyatları, Yönetim Konseyinin eylül toplantısından bu yana enflasyon ateşini daha da harladı. Fakat banka son fiyat sıçramasını görmezden gelmeye devam ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Bankanın enflasyonist baskıları şimdilik izlemekle yetindiğine dikkati çeken Parikh, "Enflasyonun daha kemikleşmiş hal aldığına dair kanıtlar şimdilik sınırlıyken, banka muhtemelen ihtiyatlı olacak ve uzun vadeli hedefine daha fazla odaklanacak." yorumu yaptı.

Bankanın aralıkta enflasyon tahminlerini artırabileceğinin belirtildiği açıklamada, bankanın politika faiz oranında artışın ise hala uzak ihtimal olduğu kaydedildi.

ECB, bugün piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurmuştu.

ECB Başkanı Christine Lagarde bugün ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından katıldığı basın toplantısında, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz." demişti.

???????

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi Haberleri
Son dakika haberleri... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla...

Son dakika haberleri... TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla...

 Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden işlem görüyor

 Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor

Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title