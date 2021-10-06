Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,4836770,18
Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu48,8008110,08
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF845,9680610,07
İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0365260,07
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,7957720,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,9462771,96
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0197371,82
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0488161,23
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0397611,10
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,1180161,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1039121,26
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu178,8287451,19
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0722561,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1442740,93
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)2,3196350,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,9943890,94
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0273720,57
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,3495010,53
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0313260,49
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9278550,41
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0004351,16
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0216460,25
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,0063820,24
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2656180,15
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,9067040,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,0536600,22
Deniz Port. Altın Fonu0,0596720,21
Ak Portföy Altın Fonu0,1100860,19
Garanti Portföy Altın Fonu0,1371340,16
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0695830,15
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1275540,07
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu7,2404830,06
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu11,1692490,06
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2199930,06
Deniz Port. Para Piyasası Fonu1,1965960,05

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi

Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi

 Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

 Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi

Pandora Papers'taki iddialara Rönesans Holding'den yalanlama geldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:39:18. #1.13#