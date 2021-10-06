Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,483677
|0,18
|Ak Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|48,800811
|0,08
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|845,968061
|0,07
|İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,036526
|0,07
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,795772
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,946277
|1,96
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019737
|1,82
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048816
|1,23
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039761
|1,10
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,118016
|1,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103912
|1,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|178,828745
|1,19
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072256
|1,00
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,144274
|0,93
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,319635
|0,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,994389
|0,94
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027372
|0,57
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,349501
|0,53
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,031326
|0,49
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,927855
|0,41
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,000435
|1,16
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021646
|0,25
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,006382
|0,24
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,265618
|0,15
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,906704
|0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053660
|0,22
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059672
|0,21
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,110086
|0,19
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137134
|0,16
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069583
|0,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,127554
|0,07
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|7,240483
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|11,169249
|0,06
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,219993
|0,06
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,196596
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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