Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı
AA / Ali Kemal Akan - Ekonomi Haberleri