Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar... - Haberler Ekonomi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar...

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar...
AA / Ali Kemal Akan - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını...

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı...
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Haber: Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar... - Haberler Ekonomi
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