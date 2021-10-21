Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO2,622,399,62Ford...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|2,62
|2,39
|9,62
|Ford Otosan
|188,60
|176,80
|6,67
|Türk Traktör
|172,00
|164,20
|4,75
|Brisa
|23,64
|22,60
|4,60
|İskenderun Demir Çelik
|12,97
|12,41
|4,51
|Enka İnşaat
|10,50
|10,05
|4,48
|Sarkuysan
|14,57
|13,95
|4,44
|Doğuş Otomotiv
|31,94
|30,66
|4,17
|Aygaz
|18,59
|17,85
|4,15
|Aksa Enerji
|7,09
|6,84
|3,65
|Ereğli Demir Çelik
|18,85
|18,24
|3,34
|Tüpraş
|136,30
|131,90
|3,34
|Migros Ticaret
|33,50
|32,46
|3,20
|Vestel Beyaz Eşya
|49,40
|47,88
|3,17
|Türk Telekom
|7,47
|7,27
|2,75
|Alarko GMYO
|22,60
|22,00
|2,73
|Ege Endüstri
|1.220,00
|1.189,10
|2,60
|Şok Marketler Ticaret
|11,18
|10,90
|2,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,68
|25,04
|2,56
|Ziraat GMYO
|1,63
|1,59
|2,52
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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