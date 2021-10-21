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Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk GMYO2,622,399,62Ford...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO2,622,399,62
Ford Otosan188,60176,806,67
Türk Traktör172,00164,204,75
Brisa23,6422,604,60
İskenderun Demir Çelik12,9712,414,51
Enka İnşaat10,5010,054,48
Sarkuysan14,5713,954,44
Doğuş Otomotiv31,9430,664,17
Aygaz18,5917,854,15
Aksa Enerji7,096,843,65
Ereğli Demir Çelik18,8518,243,34
Tüpraş136,30131,903,34
Migros Ticaret33,5032,463,20
Vestel Beyaz Eşya49,4047,883,17
Türk Telekom7,477,272,75
Alarko GMYO22,6022,002,73
Ege Endüstri1.220,001.189,102,60
Şok Marketler Ticaret11,1810,902,57
Kordsa Teknik Tekstil25,6825,042,56
Ziraat GMYO1,631,592,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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