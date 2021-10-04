Son dakika haberi: Bakan Karaismailoğlu: Kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜH-İŞ ve YOL İŞ Sendikası ile imzaladıkları 19'uncu dönem toplu iş sözleşmesi ile kadın çalışanlara yeni haklar getirdiklerini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜH-İŞ ve YOL İŞ Sendikası arasında imzalanan 19'uncu dönem toplu işletme iş sözleşmesi töreninde konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Covid-19 pandemisinin en yoğun hissedildiği 2020'de yatırımların devam ettiğini, tüm şantiyelerin tedbirlere uyarak işlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirtti. Bakan Karaismailoğlu, 2021'in ilk 7 ayında deniz yolunun yatırım payını yüzde 36 oranında artırdıklarını, bilişim ve iletişim sektörünün 2021'in ilk yarısında yüzde 19'a yakın büyüdüğünü kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, 6-8 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12'nci Ulaştırma ve Haber leşme Şurasının düzenleneceğini de hatırlatarak, "55 farklı ülkeden ağırlayacağımız Ulaştırma Bakanları ve Bakan Yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak; dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, Covid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi, sektördeki iş birliği fırsatları, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracağız. Türkiye'nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritamızı çizecek olan 'Türkiye Ulaştırma Politikası'nın şuramızda şekilleneceğini özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.