Akkuyu NGS'nin dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansı verilmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansı verilmesine ilişkin, "Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak." ifadesini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, yarım asırlık nükleer serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerlediğini belirtti.

Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak olan Akkuyu NGS'de önemli bir adım atıldı ve 4. ünitenin inşaat lisansı verildi. Akkuyu, 4 ünitenin de eş zamanlı inşa edildiği dünyanın en büyük NGS inşaatı olacak."

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı süren Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.