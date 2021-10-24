Son dakika haberi | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira tutarında...
Edinilen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira tutarında destek verdiklerini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 1,5 milyon lira tutarında destek verdiklerini açıkladı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri