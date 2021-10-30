Son dakika haber: Yatırımcı rehberi (8)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|0,00
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|15,83
|-1,92
|-7,04
|Adel Kalemcilik
|25,62
|0,08
|-23,27
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|-2,54
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,52
|1,15
|-31,12
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,67
|-8,26
|14,79
|Ak Enerji
|1,94
|3,74
|-12,22
|Akbank
|5,86
|7,52
|-13,29
|Akçansa
|15,62
|0,00
|-3,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|0,00
|-20,52
|Akfen GMYO
|6,76
|18,60
|158,92
|Akın Tekstil
|32,10
|4,63
|1,07
|Akiş GMYO
|1,83
|1,67
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|38,50
|5,65
|-37,72
|Aksa
|23,44
|6,84
|69,68
|Aksa Enerji
|7,52
|6,36
|102,15
|Aksigorta
|7,04
|-2,49
|-15,27
|Aksu Enerji
|18,08
|0,67
|139,56
|Alarko Carrıer
|297,40
|1,68
|-18,19
|Alarko GMYO
|22,56
|-0,27
|-10,94
|Alarko Holding
|9,41
|2,51
|10,43
|Albaraka Türk
|1,77
|-1,67
|-8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,30
|6,39
|-11,33
|Alkim Kağıt
|15,43
|2,32
|19,21
|Alkim Kimya
|17,10
|-1,55
|21,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|1,41
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|55,05
|4,86
|10,19
|Anadolu Efes
|22,20
|1,65
|3,93
|Anadolu Grubu Holding
|27,46
|9,84
|5,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,33
|1,08
|16,11
|Anadolu Isuzu
|19,95
|7,43
|10,83
|Anadolu Sigorta
|5,92
|-1,33
|-18,01
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,86
|-9,44
|Anel Elektrik
|2,67
|-1,48
|-15,77
|Arçelik
|33,68
|0,30
|18,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,64
|3,12
|-5,07
|Arena Bilgisayar
|9,62
|3,44
|-11,76
|Armada Bilgisayar
|57,60
|17,55
|17,36
|Arsan Tekstil
|4,64
|2,65
|16,41
|Arzum Ev Aletleri
|17,38
|1,70
|-28,08
|Aselsan
|16,43
|-1,62
|-9,97
|Ata GMYO
|4,03
|-2,66
|-26,86
|Atakule GMYO
|2,67
|-1,11
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,33
|11,05
|13,85
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|0,75
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|43,56
|23,82
|Avrasya GMYO
|1,83
|-1,08
|-30,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|-2,13
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,23
|-3,11
|3,83
|Aydem Enerji
|6,85
|2,09
|Ayen Enerji
|6,24
|12,23
|15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,80
|7,03
|75,54
|Aygaz
|18,30
|-2,14
|29,00
|Bagfaş
|21,04
|2,43
|5,20
|Bak Ambalaj
|19,23
|-0,16
|-2,76
|Balatacılar Balatacılık
|8,14
|-7,29
|-1,21
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|0,31
|4,58
|Banvit
|65,30
|1,24
|25,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|37,20
|10,06
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|-3,09
|-45,88
|Batı Çimento
|14,88
|-5,40
|215,92
|Batısöke Çimento
|2,50
|-3,85
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,75
|-6,51
|-26,96
|Bera Holding
|9,62
|-4,56
|-52,56
|Berkosan Yalıtım
|7,87
|1,42
|-11,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,24
|7,22
|54,46
|Beyaz Filo
|9,01
|-0,11
|-10,61
|Bilici Yatırım
|14,43
|-2,10
|160,78
|Bim Mağazalar
|62,15
|-0,24
|-12,83
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,34
|-4,22
|Birko Mensucat
|1,03
|-1,90
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,99
|5,27
|Birlik Mensucat
|2,04
|1,49
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,44
|0,32
|-16,92
|BMS Çelik Hasır
|8,16
|1,49
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,50
|2,27
|Borusan Mannesmann
|24,00
|2,39
|-13,67
|Borusan Yat. Paz.
|348,00
|5,33
|-23,39
|Bosch Fren Sistemleri
|831,10
|1,35
|-32,41
|Bossa
|28,20
|3,68
|57,98
|Brisa
|23,34
|-0,60
|20,54
|Burçelik
|21,76
|-0,27
|3,52
|Burçelik Vana
|21,40
|1,52
|-56,91
|Bursa Çimento
|3,78
|-1,56
|-24,06
|Carrefoursa
|40,52
|-1,84
|-43,57
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|-0,92
|12,26
|Ceo Event Medya
|8,27
|0,85
|28,62
|Coca Cola İçecek
|85,10
|5,78
|34,00
|Cosmos Yat. Holding
|10,95
|-6,25
|35,86
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|0,64
|-19,76
|Çan2 Termik
|14,58
|-0,82
|Çelebi
|165,00
|8,13
|-9,60
|Çelik Halat
|6,39
|2,40
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|14,81
|5,79
|-5,74
|Çimbeton
|212,50
|2,11
|-28,33
|Çimentaş
|26,48
|-0,38
|-26,77
|Çimsa
|31,14
|2,30
|74,94
|Çuhadaroğlu Metal
|8,61
|1,65
|13,18
|Dagi Giyim
|2,89
|-4,30
|-15,16
|Dagi Yatırım Holding
|12,06
|0,92
|-6,51
|Dardanel
|2,86
|9,58
|-46,29
|Datagate Bilgisayar
|12,80
|-0,78
|-20,55
|Demısaş Döküm
|9,19
|3,96
|41,92
|Denge Holding
|1,39
|-4,79
|-54,24
|Deniz GMYO
|1,60
|0,00
|-13,14
|Derimod
|8,83
|-0,11
|-9,34
|Derlüks Yatırım Holding
|4,87
|-4,51
|-44,78
|Desa Deri
|7,89
|0,13
|-18,99
|Despec Bilgisayar
|10,09
|9,91
|-22,74
|Deva Holding
|23,60
|-0,84
|-1,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,18
|0,18
|3,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|5,49
|18,50
|Ditaş Doğan
|17,66
|-1,51
|35,78
|DO-CO
|867,60
|1,47
|37,71
|Doğan Burda
|53,25
|29,44
|137,30
|Doğan Holding
|2,66
|1,14
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|0,92
|-5,97
|Doğusan
|4,80
|10,85
|9,59
|Doğuş GMYO
|9,01
|-0,22
|10,28
|Doğuş Otomotiv
|36,32
|10,13
|40,10
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|8,53
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|15,89
|-1,55
|51,48
|Dyo Boya
|9,81
|-2,68
|-12,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|1,86
|-16,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,56
|3,13
|39,53
|E-Data Teknoloji
|9,58
|-0,73
|Edip Gayrimenkul
|3,75
|-3,85
|12,95
|Ege Endüstri
|1.291,90
|4,76
|-22,40
|Ege Gübre
|181,60
|0,94
|26,59
|Ege Profil
|32,16
|10,14
|-14,57
|Ege Seramik
|15,85
|4,69
|64,04
|Egeplast
|23,50
|-3,77
|-29,43
|Ekiz Kimya
|6,10
|-3,63
|-14,45
|Emek Elektrik
|3,05
|4,45
|6,82
|Eminiş Ambalaj
|19,08
|1,65
|-48,21
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,51
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,76
|0,94
|1,99
|Enka İnşaat
|11,00
|3,00
|56,21
|Erbosan
|117,00
|24,01
|188,50
|Ereğli Demir Çelik
|19,69
|1,76
|49,89
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|2,48
|Ersu Gıda
|4,70
|7,55
|-4,86
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,20
|0,00
|Escort Teknoloji
|5,12
|-0,19
|-22,07
|Esenboğa Elektrik
|28,82
|3,89
|51,48
|Etiler Gıda
|4,99
|-2,16
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,59
|-3,16
|20,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|1,21
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|-9,04
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|-2,13
|-35,21
|Europap Tezol Kağıt
|13,71
|-1,44
|Fade Gıda
|7,90
|-1,25
|51,87
|Fenerbahçe Futbol
|30,60
|-1,48
|3,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|1,29
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|112,50
|8,59
|-8,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,81
|2,07
|-1,69
|Ford Otosan
|185,60
|-0,75
|51,96
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|3,17
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|0,00
|0,10
|Galata Wind Enerji
|4,32
|-0,69
|Galatasaray Sportif
|3,61
|6,49
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,85
|8,00
|-2,96
|Garanti Faktoring
|13,66
|-1,01
|22,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,80
|10,24
|-12,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,83
|1,94
|15,25
|Gediz Ambalaj
|16,64
|3,35
|24,18
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,69
|-3,32
|Gen İlaç
|12,70
|-2,38
|Gentaş
|3,20
|0,63
|-29,10
|Gersan Elektrik
|5,64
|6,02
|-8,14
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|0,35
|Global Men. Değ.
|5,89
|-1,83
|-2,00
|Global Yat. Holding
|1,86
|-0,53
|-47,06
|Good-Year
|8,00
|-8,99
|0,40
|Göltaş Çimento
|38,40
|1,59
|-6,44
|Gözde Girişim
|6,69
|13,97
|-16,17
|GSD Denizcilik
|4,28
|-4,46
|75,76
|GSD Holding
|2,61
|-4,04
|3,98
|Gübre Fabrik.
|68,75
|16,92
|-20,10
|Güler Yat. Holding
|2,51
|-1,95
|-27,51
|Halk GMYO
|2,62
|-6,76
|-14,04
|Hatay Tekstil
|17,07
|4,72
|25,19
|Hedef Girişim
|2,78
|0,00
|10,11
|Hedef Holding
|3,12
|45,12
|Hektaş
|8,86
|6,36
|65,85
|HUB Girişim
|9,83
|-5,30
|-45,99
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|4,05
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|0,37
|-17,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,70
|-1,66
|217,24
|İdealist GMYO
|2,17
|-2,25
|-8,56
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|1,15
|-64,28
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|-1,19
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|1,07
|42,70
|Info Yatırım
|4,51
|-0,22
|-3,44
|İntema
|35,14
|3,29
|-11,93
|Inveo Yatırım Holding
|28,86
|-3,67
|99,42
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|3,80
|4,43
|İskenderun Demir Çelik
|13,60
|3,50
|50,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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