Son dakika haber | VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.667 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.668,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.667,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde, perşembe öğlene kadar düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.660,25 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içi piyasalarda Ekim başlarından bu yana devam eden pozitif seyrin sürdüğünü belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.680 puanın direnç, 1.655 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, çarşamba ABD Merkez Bankası ve perşembe İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının ise yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

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