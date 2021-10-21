Son dakika haber! Ticaret Bakanı Muş, Afrikalı mevkidaşları ile görüştü

MUŞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Afrikalı mevkidaşları ile bir araya gelerek, yatırımlar ve ikili ticaretin artırılması için yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.

Etkinlik kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Muş, gün boyu süren görüşmelerde Türkiye ile Afrika arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttü.

Bakan Mehmet Muş, Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret Sanayi ve Madencilikten Sorumlu Komiseri Albert Muchanga, Burundi Ticaret, Ulaştırma, Sanayi ve Turizm Bakanı Capitoline Niyonizigiye, Gabon Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler ve Sanayi Bakanı Hugues Mbadinga Madiya, Cezayir Sanayi Bakanı Ahmed Zeghdar, Tanzanya Ticaret ve Sanayi Bakanı Kitila Mkumbo, Togo Ticaret, Sanayi ve Yerel Tüketim Bakanı Kodjo Adedze, Kamerun Ticaret Bakanı Luc Magloire Mbarga Atangana, Kabo Verde Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Alexandre Dias Monterio, ???????Uganda Kooperatiflerden Sorumlu Devlet Bakanı Frederick Ngomi Gume ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyon Başkanı Jean-Claude Kassi Brou ile bir araya geldi.

Görüşmelerde karşılıklı yatırımlar ve ikili ticaretin artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar ele alındı.