Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur" - Haberler
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Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanı Muş:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre, yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre, yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."

"Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur."

-İHA-

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