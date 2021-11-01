Ticaret Bakanı Muş: "Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre, yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş : "Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayına göre, yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."
"Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar da yeni bir rekordur."
-İHA-
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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