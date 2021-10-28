Son dakika haber | Tarım ve Orman Bakanlığının gıda denetimleri seferberliği Ankara'da devam ediyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan gıda denetim seferberliği kapsamında, Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin de katılımıyla, başkentteki gıda işletmelerinin denetimi sürdürülüyor.

Bakanlıkça Türkiye genelinde uygulamaya konulan gıda denetim seferberliğinde 720 bin işletmenin denetlenmesi için 7 bin 300 gıda denetim personeli görev yapıyor.

Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece'nin katılımıyla, Ankara'da bir alışveriş merkezinin yemek katındaki bütün lokanta, kafe ve pastane hizmeti veren işletmeler denetlendi.

Beraberindeki ekiple iş yerlerini denetleyen Işıkgece, işletme sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.

Işıkgece, salata, çorba, yağ, tavuk, döner, pasta ve benzeri ürünlerden numune alınmasından, yağ sıcaklıklarının ölçülmesine, yıpranmış ve hasarlı teflon tava kullanımından, soğuk zincirde ürünlerin muhafaza şartlarına kadar incelemelerde bulundu.

Pastacılık faaliyeti gösteren bir firma hem sağlık açısından zararlı bir tavayı yemek pişirmekte kullandıkları hem soğuk zincirde eksi 18 derecede muhafaza edilmesi gereken ürünlerin uygun şartlarda saklanmaması hem de söz konusu ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi ve isim bilgilerinin yer almaması sebebiyle 6 bin 77 liralık idari para cezasına çarptırıldı.

"Her tüketicinin bu konudaki hassasiyeti yüksek olmalı"

Işıkgece, denetimin ardından yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı gıda denetimlerinin bir halkası olan toplu tüketim yerlerinin denetimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Halk sağlığını en üst düzeyde koruyabilmek adına yılın 365 günü denetimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Işıkgece, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de 7 bin 300 çalışanımızla yılda 1 milyon 356 bin denetim yapıyoruz. Aldığımız numunelerde mikrobiyolojik analizlere bakıyoruz. Her tüketicinin kendisi denetim noktasında sektörde bir polistir. Bizim ulaşamadığımız veya geciktiğimiz yerlerde ALO 174 hattı üzerinden bizi bilgilendirsinler. Ayrıca 0501 174 0 174 WhatsApp hattımıza da çeşitli ihbarlar geliyor. Buradan da bizim gerekli yerlerde acil eylem almamız gereken noktalarla ilgili her tüketicinin bu konudaki hassasiyeti yüksek olmalı."

Işıkgece, işletmeye girdiklerinde kişisel hijyen, servis edilen kap kaçağın temizliği ve gıda maddelerinin nasıl saklandığı konularında incelemelerde bulunduklarını anlattı.

Bu konuda örnek de paylaşan Işıkgece, şunları kaydetti:

"Isıtılıp servis edilecek bir dönerin, meyve sebze gibi yıkanarak servis edilmesi gereken bir ürüne çok yakın durduğunu gördük. Dolayısıyla depoda nasıl saklıyorlar, bu ürünler halkımıza nasıl servis ediliyor? Bunların hepsini dikkate alıyoruz. Yüzde 100 sağlıklı ürünlerin halkımızla buluşması için çaba sarf ediyoruz. Özellikle toplu tüketim yerleriyle ilgili denetimlerimizi sıklaştırmış vaziyetteyiz. Halkımızın bizi bilgilendirmesini de çok kritik buluyoruz."

İncelemeler sonunda firmalara eksikliklerini gidermeleri için 1 haftalık süre tanınıyor. Gerekli koşulları sağlamayan işletmelere cirolarına bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari ve adli para cezasının yanı sıra hapis ve meslekten men gibi cezalar verilebiliyor.

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