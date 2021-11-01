Son dakika haber! New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,48 artarak 35.990,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,23 artışla 4.615,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 kazançla 15.517,4 puana yükseldi.

Şirketlerin üçüncü çeyrek karlarının genel olarak beklentilerin üzerinde gelmesiyle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni ayın ilk işlem gününün açılışında da pozitif bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın başlayacak ve iki gün sürecek toplantısından çıkacak kararların bu hafta yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğine işaret eden analistler, varlık alımlarının azaltılması için bazı yetkililerin kasım ayına işaret ettiğini aktardı.

Analistler, ekim ayına ait istihdam raporunun da bu hafta piyasaların odağında olacağını söyledi.

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