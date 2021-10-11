Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,48 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: