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Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,48 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,57 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,48 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0402442,71
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0438032,57
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9784691,48
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7219150,96
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,8674390,92
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,2703650,84
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8583930,81
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,0191060,78
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0273890,77
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0221290,77

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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