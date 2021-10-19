Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... En fazla kaybettiren yatırım fonları

Bir son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,91 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,84 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,91 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,84 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,086700-0,91
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043608-0,87
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,771703-0,84
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,049161-0,54
Deniz Port. Altın Fonu0,062746-0,50
TEB Portföy Altın Fonu0,122442-0,50
Ak Portföy Altın Fonu0,115517-0,50
Garanti Portföy Altın Fonu0,144160-0,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,049432-0,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,043137-0,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Türkiye'nin altın üretimini şahlandıracak 5 yeni proje! Yıllık üretimi 11 ton artıracak

Türkiye'nin altın üretimini şahlandıracak 5 yeni proje! Yıllık üretimi 11 ton artıracak

 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 532 lira seviyesinden işlem görüyor

 Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Son dakika: Her gün yeni bir rekor! Dolar tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title