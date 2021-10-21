Son dakika haber... ING Türkiye'ye globalden CIO transferi

ING Türkiye'de Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) ve İcra Kurulu Üyeliği görevine ING'de global deneyime sahip Wouter Meijs atandı. BDDK süreçlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlaması beklenen ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev yapan Meijs, geçtiğimiz aylarda ING Belçika'ya CIO olarak atanan Bahadır Şamlı'nın görevini devralacak.

ING Türkiye'de üst düzey atama gerçekleşti. Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevine, uluslararası geniş bir deneyime sahip ve son olarak ING Bulut Teknolojileri Global Direktörü olarak görev yapan Wouter Meijs atandı. ING'de teknoloji alanında birçok önemli görevde yer alan Meijs'in, BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor. Dijitalleşmeyi bütüncül bir anlayışla ele alarak iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren ING Türkiye, Meijs'in yeni görevine atanmasıyla beraber teknoloji alanında ING ile global entegrasyonu en üst düzeye çıkaracak.

Alper Gökgöz: "Wouter Meijs'in dijitalleşme stratejimize değerli katkılarda bulunacağına inanıyoruz"

ING'de global düzeyde çeşitli rollerde deneyimi bulunan bir ismin ING Türkiye'de kritik bir göreve atanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Teknoloji departmanlarının dönüşümünde önemli başarılara imza atan Meijs'in, Türkiye'nin lider dijital kurumu olma hedefimiz doğrultusunda önemli katkı sağlayacağına ve Türkiye'deki teknoloji ekiplerimize ilham verici bir liderlik yapacağına inancımız tam. Meijs, ING Türkiye'nin dijital ve teknolojik yetkinliklerini ING Grubu'ndaki diğer ülkelere ihraç etmemize katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

ING Türkiye ekibine katıldığı için mutlu olduğunu belirten Wouter Meijs, "ING Türkiye'nin müşterilere sunduğu dijital deneyimin oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda dünya standartlarında bir dijital deneyim sunma yolunda alanında yetkin ve donanımlı teknoloji ekipleriyle birlikte çalışmayı heyecanla bekliyorum" diye aktardı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hollanda'da tamamlayan ve 2006 yılında ING Yetenek Programı ile ING ailesine adım atan Meijs, birçok farklı kritik görevle birlikte DevOps Hizmet Dağıtım Merkezi, Avustralya ING Direct Uygulama Geliştirme Fonksiyonu ve ING Global Bulut Teknolojileri Yönetimi'nde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri