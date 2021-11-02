Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|122,80
|111,70
|9,94
|Ziraat GMYO
|2,40
|2,20
|9,09
|Netaş Telekomünikasyon
|18,48
|17,80
|3,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|6,35
|3,62
|Zorlu Enerji
|1,74
|1,68
|3,57
|Mavi Giyim
|73,50
|71,55
|2,73
|İş GMYO
|2,03
|1,98
|2,53
|Torunlar GMYO
|3,98
|3,89
|2,31
|Arçelik
|34,64
|33,86
|2,30
|Akbank
|6,08
|5,95
|2,18
|Türk Telekom
|7,75
|7,59
|2,11
|SASA Polyester
|30,64
|30,02
|2,07
|Coca Cola İçecek
|87,05
|85,30
|2,05
|Verusa Holding
|47,86
|47,00
|1,83
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,85
|2,80
|1,79
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,88
|48,14
|1,54
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,36
|1,34
|1,49
|Odaş Elektrik
|1,45
|1,43
|1,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,48
|27,12
|1,33
|Pegasus
|81,55
|80,50
|1,30
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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