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Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan122,80111,709,94
Ziraat GMYO2,402,209,09
Netaş Telekomünikasyon18,4817,803,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,586,353,62
Zorlu Enerji1,741,683,57
Mavi Giyim73,5071,552,73
İş GMYO2,031,982,53
Torunlar GMYO3,983,892,31
Arçelik34,6433,862,30
Akbank6,085,952,18
Türk Telekom7,757,592,11
SASA Polyester30,6430,022,07
Coca Cola İçecek87,0585,302,05
Verusa Holding47,8647,001,83
Yapı ve Kredi Bankası2,852,801,79
ARD Bilişim Teknolojileri48,8848,141,54
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,361,341,49
Odaş Elektrik1,451,431,40
Kordsa Teknik Tekstil27,4827,121,33
Pegasus81,5580,501,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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