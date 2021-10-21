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Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Halk...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Halk GMYO2,622,399,62
Ziraat GMYO1,691,596,29
Migros Ticaret33,5032,463,20
Enka İnşaat10,2910,052,39
Ford Otosan180,60176,802,15
Torunlar GMYO3,773,711,62
Alarko GMYO22,3222,001,45
Tüpraş133,70131,901,36
Petkim6,256,171,30
İş GMYO1,881,861,08
Şok Marketler Ticaret11,0110,901,01
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,231,220,82
Doğuş Otomotiv30,9030,660,78
ASELSAN16,4216,300,74
SASA Polyester27,3827,200,66
İş Yatırım Menkul Değerler13,9313,840,65
Oyak Çimento6,586,540,61
Arçelik33,0832,880,61
Vakıflar Bankası3,393,370,59
Emlak Konut GMYO1,931,920,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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