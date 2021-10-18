Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|4,102951
|0,80
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,054751
|0,79
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,101879
|0,68
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,075552
|0,65
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,742030
|0,64
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043707
|1,63
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,044215
|1,51
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,295776
|1,31
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,052706
|1,29
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021022
|1,18
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,161517
|1,66
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,073565
|1,51
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,112911
|1,48
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,154300
|1,33
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,077575
|1,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,104106
|2,18
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|3,050491
|1,88
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,175956
|1,69
|Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon
|1,025492
|1,52
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,051812
|1,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,036073
|0,72
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,940474
|0,58
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,609707
|0,57
|KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu
|1,054815
|0,48
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,589315
|0,38
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,144882
|0,22
|İş Portföy Altın Fonu
|0,056691
|0,22
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,063064
|0,22
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,049679
|0,22
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,123061
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,159797
|0,15
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,134359
|0,15
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,227146
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,210859
|0,15
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,033088
|0,15
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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