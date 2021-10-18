Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 4,102951 0,80 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,054751 0,79 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,101879 0,68 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,075552 0,65 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,742030 0,64 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043707 1,63 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,044215 1,51 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,295776 1,31 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,052706 1,29 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021022 1,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,161517 1,66 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,073565 1,51 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,112911 1,48 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,154300 1,33 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,077575 1,20 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,104106 2,18 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 3,050491 1,88 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,175956 1,69 Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon 1,025492 1,52 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,051812 1,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,036073 0,72 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,940474 0,58 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,609707 0,57 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,054815 0,48 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,589315 0,38 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,144882 0,22 İş Portföy Altın Fonu 0,056691 0,22 Deniz Port. Altın Fonu 0,063064 0,22 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,049679 0,22 TEB Portföy Altın Fonu 0,123061 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu 1,159797 0,15 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,134359 0,15 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,227146 0,15 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,210859 0,15 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,033088 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri 30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu Haberler ›› Ekonomi ›› Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler