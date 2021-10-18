Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,1029510,80
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0547510,79
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1018790,68
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0755520,65
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,7420300,64
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0437071,63
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,0442151,51
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,2957761,31
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0527061,29
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0210221,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1615171,66
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0735651,51
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1129111,48
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1543001,33
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0775751,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,1041062,18
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon3,0504911,88
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,1759561,69
Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon1,0254921,52
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0518121,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0360730,72
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,9404740,58
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,6097070,57
KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0548150,48
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,5893150,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1448820,22
İş Portföy Altın Fonu0,0566910,22
Deniz Port. Altın Fonu0,0630640,22
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0496790,22
TEB Portföy Altın Fonu0,1230610,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu1,1597970,15
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1343590,15
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2271460,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2108590,15
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0330880,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor

30 yıl önce üretildi, fabrikadan çıktığı gibi duruyor: 7 bin kilometredeki Tofaş'a fiyat biçilemiyor

 Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçlardaki ölümcül hileler tek tek deşifre oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler