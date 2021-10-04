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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2383160,37
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5724060,34
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8579990,27
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,4424870,23
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0282860,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0072091,36
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0030511,29
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8430321,23
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9784821,19
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0422871,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1452130,87
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,0254790,84
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)1,0198450,72
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)0,9822120,68
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,0089230,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0472302,48
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon0,9977980,70
Aura Portföy Değ. Fon0,8564180,39
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0274840,37
Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon0,9956300,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2570500,29
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9911430,29
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,8954970,26
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,0123930,24
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0656650,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,3059171,06
Deniz Port. Altın Fonu0,0592340,30
Garanti Portföy Altın Fonu0,1361940,29
İş Portföy Altın Fonu0,0532680,28
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,0162080,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1262010,16
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0260830,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,1029010,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,2026110,15
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3509810,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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