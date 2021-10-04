Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238316
|0,37
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572406
|0,34
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,857999
|0,27
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,442487
|0,23
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,028286
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,007209
|1,36
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,003051
|1,29
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,843032
|1,23
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,978482
|1,19
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042287
|1,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,145213
|0,87
|Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF
|1,025479
|0,84
|Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,019845
|0,72
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|0,982212
|0,68
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,008923
|0,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,047230
|2,48
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|0,997798
|0,70
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,856418
|0,39
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,027484
|0,37
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|0,995630
|0,36
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,257050
|0,29
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,991143
|0,29
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,895497
|0,26
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,012393
|0,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065665
|0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,305917
|1,06
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059234
|0,30
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,136194
|0,29
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053268
|0,28
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,016208
|0,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,126201
|0,16
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,026083
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,102901
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,202611
|0,15
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,350981
|0,15
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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