Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya...
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından TBMM'ye sunulmaya hazır durumdadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Tbmm'ye sunulmaya hazır durumdadır."
AA / Ali Kemal Akan - Ekonomi Haberleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını...