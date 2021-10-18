Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak... - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin:

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin : "Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak üzere toplam 19.501 öğrencimize 73.6 milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Kazı kazandan 200 lira çıktığını sanıp bayiden parasını istedi, 200 bin lira kazandığını satıcının uyarısıyla anladı

Kazı kazandan 200 lira çıktığını sanıp bayiden parasını istedi, 200 bin lira kazandığını satıcının uyarısıyla anladı

 Köylüler, toptancıları suçlayıp duruma isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL

Köylüler, toptancıları suçlayıp duruma isyan etti: Bizden 5 TL'ye alınan kestane büyükşehirde 40 TL
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Ömer Çelik İsmet Uçma Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Acun Ilıcalı Nihal Yalçın
Spor Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Emre Belözoğlu Şans Oyunları Fatih Doğan Gazeteler Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 'Bu kapsamda, ilköğretim için 2.697 TL, ortaöğretim için 4.045 TL, yükseköğretim için 5.394 TL olmak... - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:08:27. #1.13#