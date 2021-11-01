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Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji24,7026,34-6,23
Erbosan111,70117,00-4,53
Aksa Enerji7,277,52-3,32
SASA Polyester30,0231,04-3,29
Doğuş Otomotiv35,3036,32-2,81
Kartonsan51,0052,45-2,76
Kordsa Teknik Tekstil27,1227,60-1,74
Enka İnşaat10,8111,00-1,73
Logo Yazılım41,8642,50-1,51
Şişe Cam8,538,66-1,50
Vestel Beyaz Eşya6,066,15-1,46
Şok Marketler Ticaret10,9411,10-1,44
Tüpraş137,80139,80-1,43
Çimsa30,7031,14-1,41
Koza Madencilik16,6216,85-1,36
Türkiye Sigorta4,834,89-1,23
Global Yatırım Holding1,841,86-1,08
Tofaş Oto Fabrikası58,2058,80-1,02
Anadolu Grubu Holding27,1827,46-1,02
MLP Sağlık26,8627,12-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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