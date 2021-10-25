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Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları64,6558,809,95
Erbosan103,7094,359,91
Zorlu Enerji1,721,579,55
Doğuş Otomotiv34,6232,984,97
Biotrend Çevre ve Enerji28,8027,504,73
Anadolu Grubu Holding26,1825,004,72
Verusa Holding46,0044,124,26
SASA Polyester29,3828,263,96
Koç Holding23,0422,323,23
Hektaş8,588,333,00
Tofaş Oto Fabrikası59,7558,252,58
Parsan29,8829,142,54
Aksa22,4821,942,46
Koza Altın104,80102,402,34
Aksa Enerji7,237,072,26
İş Yatırım Menkul Değerler15,1514,832,16
Selçuk Ecza Deposu8,798,612,09
Petkim6,596,462,01
Otokar344,20337,801,89
Tüpraş141,80139,201,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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