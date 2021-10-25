Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|64,65
|58,80
|9,95
|Erbosan
|103,70
|94,35
|9,91
|Zorlu Enerji
|1,72
|1,57
|9,55
|Doğuş Otomotiv
|34,62
|32,98
|4,97
|Biotrend Çevre ve Enerji
|28,80
|27,50
|4,73
|Anadolu Grubu Holding
|26,18
|25,00
|4,72
|Verusa Holding
|46,00
|44,12
|4,26
|SASA Polyester
|29,38
|28,26
|3,96
|Koç Holding
|23,04
|22,32
|3,23
|Hektaş
|8,58
|8,33
|3,00
|Tofaş Oto Fabrikası
|59,75
|58,25
|2,58
|Parsan
|29,88
|29,14
|2,54
|Aksa
|22,48
|21,94
|2,46
|Koza Altın
|104,80
|102,40
|2,34
|Aksa Enerji
|7,23
|7,07
|2,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,15
|14,83
|2,16
|Selçuk Ecza Deposu
|8,79
|8,61
|2,09
|Petkim
|6,59
|6,46
|2,01
|Otokar
|344,20
|337,80
|1,89
|Tüpraş
|141,80
|139,20
|1,87
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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