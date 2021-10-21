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Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç Serum10,1610,56-3,79Aydem...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum10,1610,56-3,79
Aydem Enerji6,706,86-2,33
Odaş Elektrik1,401,43-2,10
Çemtaş13,6813,96-2,01
Kartonsan46,6447,54-1,89
Yataş12,5012,73-1,81
Biotrend Çevre ve Enerji26,5227,00-1,78
Global Yatırım Holding1,871,90-1,58
Mavi Giyim70,3571,40-1,47
Garanti Bankası8,999,11-1,32
Zorlu Enerji1,541,56-1,28
Bera Holding9,9410,05-1,09
Deva Holding23,6023,86-1,09
Çan2 Termik14,5614,72-1,09
Esenboğa Elektrik27,4627,76-1,08
Enerjisa Enerji11,1211,24-1,07
Gözde Girişim5,745,80-1,03
Kerevitaş Gıda4,094,13-0,97
MLP Sağlık25,4625,70-0,93
İndeks Bilgisayar6,486,53-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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