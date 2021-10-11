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Son dakika haber | Borsa haftaya yükselişle başladı

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber | Borsa haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 artışla 1.401,59 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,26 artışla 1.401,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,59 puan ve yüzde 0,26 artarak 1.401,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile turizm olurken, hiçbir sektör endeksinin kaybettirmediği görüldü.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,08 değer kazanarak 1.398,00 puandan kapanırken, haftalık bazda endeksteki kayıp yüzde 0,25 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seyretmesiyle enflasyonist kaygıların gündemde kalmaya devam ettiğini, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt içinde ise ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi ve işsizlik oranı verilerinin izleneceğini, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun gelecek dönem para politikalarının seyrine yönelik ipucu vermesi açısından önemli olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 ve 1.355 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 190 milyon Dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu cari açık beklentilerinin ortalaması ise 20 milyar 390 milyon dolar oldu.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

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