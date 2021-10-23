Son dakika haber | Antalya Havalimanında ilave yatırımların yapımı için 1 Aralık'ta ihale düzenlenecek

ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ve iç/dış hatlar, genel havacılık, Cıp terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi işi ihale edilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale 1 Aralık 2021 tarihinde saat 10.00'da Genel Müdürlük binasında kapalı zarf içinde teklif almak suretiyle açık artırma usulüne göre yapılacak.

İhalede geçici teminat tutarı 40 milyon avro olarak belirlendi.

İstekliler, ihale dosyasını 100 bin lira bedelle satın alabileceği gibi DHMİ Genel Müdürlüğü KÖİ Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Tahakkuk ve Tarifeler Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görebilecek.

Teklifler, ihale tarihinde saat 09.30'a kadar istekli veya vekili tarafından aynı yere teslim edilecek.