Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 14,41 14,57 -1,10 MLP Sağlık 25,68 25,88 -0,77 Çemtaş 13,77 13,85 -0,58 Ülker Bisküvi 19,65 19,76 -0,56 Torunlar GMYO 3,82 3,84 -0,52 Enerjisa Enerji 11,19 11,21 -0,18 Logo Yazılım 41,56 41,58 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler