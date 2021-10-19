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Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk Hava...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Hava Yolları14,4114,57-1,10
MLP Sağlık25,6825,88-0,77
Çemtaş13,7713,85-0,58
Ülker Bisküvi19,6519,76-0,56
Torunlar GMYO3,823,84-0,52
Enerjisa Enerji11,1911,21-0,18
Logo Yazılım41,5641,58-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi
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