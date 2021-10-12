Son Dakika | Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı

Son dakika ekonomi haberi: Giresun'da 2021 yılı fındık sezonu, TMO'nun fiyat politikasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

GİRESUN (İHA) - Giresun'da 2021 yılı fındık sezonu, TMO'nun fiyat politikasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Geçen haftayı serbest piyasada 24,50 liradan kapatan fındık fiyatı, 50 kuruşluk artışla 25 liraya yükseldi.

TMO'nun rekolteye bağlı olarak Giresun kalite fındığı 27 liranın üzerinde alması ve vatandaşların da TMO'ya yönelmesiyle serbest piyasada fiyatında kademeli yükselişler devam ediyor.

Giresun'da fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Bu sezon fındığı 25-26 lira bandında başlamıştı, ancak TMO alımları henüz başlamadan yoğun olarak pazara fındık inmeye başlayınca fiyatlarda bir miktar düşüşe geçmişti. Şu aralar üretici fındığını kurutup TMO'ya yönelince serbest piyasada da fiyatlar yükselmeye başladı. Geçen hafta fındık fiyatını 24,50 liradan kapatırken, bu haftayı da 25 liradan açtık. Fındık fiyatını 24.50 liranın üzerinde 25 lira olarak belirleyen de randımanıdır. Fındık iyiyse, randımanı yüksekse 25 liraya kadar alınıyor" dedi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Fındık fiyatı haftaya yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 01:25:11. #1.17#