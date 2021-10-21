Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: