Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,010699
|0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010852
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,021542
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,011105
|0,62
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,042264
|0,53
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,056840
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,055941
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,234277
|0,51
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034721
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,059965
|0,49
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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