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Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,86 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0106990,93
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0108520,86
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0215420,62
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0111050,62
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0422640,53
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0568400,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0559410,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2342770,51
NN Hay. Em. Altın EYF0,0347210,49
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0599650,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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