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Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,62 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,62 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.

Emeklilik yatırım fonlarında bu hafta kaybettiren fon bulunmuyor.

Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,046954-1,62
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,050859-1,20
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,032249-0,56
KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu0,993137-0,55
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,021458-0,45
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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