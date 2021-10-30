Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (5)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,62 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,62 ile Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon oldu.
Emeklilik yatırım fonlarında bu hafta kaybettiren fon bulunmuyor.
Yatırım fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,046954
|-1,62
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,050859
|-1,20
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032249
|-0,56
|KT Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu
|0,993137
|-0,55
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021458
|-0,45
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|-
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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