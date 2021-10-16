Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (2) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (2)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (2)

Son dakika ekonomi haberi: Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın454,00505,20525,203,9615,68
Cumhuriyet3.011,003.349,003.481,003,9415,61
ABD Doları7,43108,93709,19502,8923,74
Avro9,120010,336010,67103,2417,01
İngiliz Sterlini10,181012,185012,69604,1924,70
İsviçre Frangı8,47209,64209,98503,5617,86

(Sürecek)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
Dolar kuru 9,27'ye ulaşarak rekor tazeledi

Dolar kuru 9,27'ye ulaşarak rekor tazeledi

 Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı

 İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de

İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşviki teklifi TBMM'de
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Kubilay Aka İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Koç Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika ekonomi: Yatırımcı rehberi (2) - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 11:21:19. #1.17#