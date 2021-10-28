Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,74 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,74 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,095110
|2,80
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047728
|2,74
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,846105
|2,74
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,124785
|2,44
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,090059
|1,88
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,088021
|1,47
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,913795
|1,10
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,093749
|1,10
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,894016
|1,09
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063577
|1,09
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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