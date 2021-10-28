Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,74 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,80 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,74 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0951102,80
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0477282,74
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8461052,74
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1247852,44
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0900591,88
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0880211,47
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,9137951,10
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0937491,10
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,8940161,09
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0635771,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...

 BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı

BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşunu onayladı

 2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title