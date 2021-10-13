Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,25 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,25 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108191
|3,50
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,974632
|2,33
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,145768
|2,25
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,128488
|1,78
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,192730
|1,08
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,007204
|1,07
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|0,995779
|1,06
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|0,979784
|0,97
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,127276
|0,91
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,030848
|0,81
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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