Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,50 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,33 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon" ve yüzde 2,25 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: