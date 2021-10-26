Son dakika ekonomi: İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma temalı bu toplantımızın ( İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı) amacı, bu konudaki sorunlara yönelik çözüm önerisi arayışlarını İslam dünyasının gündeminde tutmak ve bu konunun önemini vurgulamak." dedi.

Pakdemirli, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında, ülke temsilcileriyle bir araya geldi.

Pakdemirli, etkinlik kapsamında Bangladeş Gıda Bakanı Sadhan Chandra Majumder, Filistin Tarım Bakanı Rıad Attarı, Gambiya Tarım Bakanı Amie Fabureh, Kamerun Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Gabriel Mbaırobe, Maldivler Balıkçılık, Deniz Kaynakları ve Tarım Bakanı Hussaın Rashed Hassan, Moritanya Tarım Bakanı Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed Ely, Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Dr. Mohammad Mahmood Abubakar ve Tacikistan Tarım Bakanı Ziyozoda Sulaimo ile görüştü.

Pakdemirli, görüşmelerde, Türkiye'nin tarım alanında her türlü iş birliğine hazır olduğunu belirterek, ülkeler arasında her düzeyde yakın temas ve iş birliğinin önemine dikkati çekti.

"Ülkelerin ikili ticareti daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacak şekilde dengeli olarak artırması gerekir"

Ülkeler arasındaki ticaret hacmini yükseltmenin ve potansiyeli arttırmanın yine o ülkelerin elinde olduğunu aktaran Pakdemirli, ülkelerin ikili ticareti daha geniş bir ürün yelpazesini kapsayacak şekilde dengeli olarak artırması gerektiğini, tarımın bütün alanlarında her türlü desteğe açık olduklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Pakdemirli, ülkelerin, tarım alanındaki potansiyelini göstermek açısından birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Pakdemirli, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde güvenilir gıdayı üretmek kadar, güvenilir gıdaya ulaşmanın ve sürdürülebilirliğini sağlamanın da çok büyük önem kazandığını vurgulayarak, mevkidaşlarına hitaben, "Ziyaretinize vesile olan Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma temalı bu toplantımızın da amacı, bu konudaki sorunlara yönelik çözüm önerisi arayışlarını İslam dünyasının gündeminde tutmak ve bu konunun önemini vurgulamaktır." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde ayrıca, orman yangınlarına da dikkati çeken Pakdemirli, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ankara'da düzenlenecek "Geleceğe Nefes Seferberliği" etkinliğine katılımcı ülkeleri davet etti.

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