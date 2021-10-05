Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Albaraka Türk1,811,659,70Teknosa İç...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,81
|1,65
|9,70
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,14
|5,84
|5,14
|Mavi Giyim
|65,85
|63,95
|2,97
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,45
|2,61
|Pegasus
|77,40
|75,80
|2,11
|TAV Havalimanları
|25,80
|25,28
|2,06
|Şekerbank
|1,00
|0,98
|2,04
|Netaş Telekomünikasyon
|17,06
|16,75
|1,85
|Türk Telekom
|7,64
|7,51
|1,73
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,22
|1,20
|1,67
|Türk Hava Yolları
|14,06
|13,87
|1,37
|Zorlu Enerji
|1,56
|1,54
|1,30
|Enka İnşaat
|10,16
|10,03
|1,30
|Aygaz
|16,24
|16,05
|1,18
|Tüpraş
|117,30
|116,00
|1,12
|Garanti Bankası
|9,30
|9,22
|0,87
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|5,80
|0,86
|Halk GMYO
|2,42
|2,40
|0,83
|Aksa Enerji
|13,41
|13,30
|0,83
|Alarko Holding
|8,57
|8,50
|0,82
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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