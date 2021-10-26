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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan113,40103,709,35
Esenboğa Elektrik29,1027,465,97
Kartonsan52,0549,205,79
Sarkuysan15,7914,945,69
Doğuş Otomotiv36,3034,624,85
Parsan31,0829,884,02
Kordsa Teknik Tekstil26,7225,923,09
Biotrend Çevre ve Enerji29,6628,802,99
MLP Sağlık26,2225,502,82
Tekfen Holding15,1314,732,72
Gübre Fabrikaları66,4064,652,71
Karsan Otomotiv3,733,642,47
ASELSAN17,0816,682,40
Yataş13,1112,812,34
Odaş Elektrik1,431,402,14
Çemtaş14,3114,012,14
Otokar350,90344,201,95
Torunlar GMYO3,793,721,88
Garanti Bankası9,259,081,87
ARD Bilişim Teknolojileri45,1244,301,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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