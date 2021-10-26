Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|113,40
|103,70
|9,35
|Esenboğa Elektrik
|29,10
|27,46
|5,97
|Kartonsan
|52,05
|49,20
|5,79
|Sarkuysan
|15,79
|14,94
|5,69
|Doğuş Otomotiv
|36,30
|34,62
|4,85
|Parsan
|31,08
|29,88
|4,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,72
|25,92
|3,09
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,66
|28,80
|2,99
|MLP Sağlık
|26,22
|25,50
|2,82
|Tekfen Holding
|15,13
|14,73
|2,72
|Gübre Fabrikaları
|66,40
|64,65
|2,71
|Karsan Otomotiv
|3,73
|3,64
|2,47
|ASELSAN
|17,08
|16,68
|2,40
|Yataş
|13,11
|12,81
|2,34
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,40
|2,14
|Çemtaş
|14,31
|14,01
|2,14
|Otokar
|350,90
|344,20
|1,95
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,72
|1,88
|Garanti Bankası
|9,25
|9,08
|1,87
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,12
|44,30
|1,85
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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