Son dakika ekonomi: G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi

Gelen son dakika haberlerine göre Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin maliye bakanları, yüzde 15'lik küresel kurumsal vergiye destek verirken, enflasyonu yakından takip ederek, ekonomileri için mali desteği sürdüreceklerini açıkladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin maliye bakanları, yüzde 15'lik küresel kurumsal vergiye destek verirken, enflasyonu yakından takip ederek, ekonomileri için mali desteği sürdüreceklerini açıkladı.

İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı'nda G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın dördüncü toplantısı Washington'da yapıldı. Toplantının ardından tüm G20 üyeleri tarafından imzalanan bir sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, tedarik sorunlarının devam etmesi ve artan talebin ham madde ve enerji fiyatlarına getirdiği baskıyla yüksek kalan enflasyonun yakından takip edileceği vurgulandı.

G20 bildirisinde, merkez bankalarının "mevcut fiyat dinamiklerini yakından izlediği" belirtilerek, merkez bankalarının fiyat istikrarı dahil enflasyon için gerekli olanı yapacaklarının altı çizildi.

Dünya ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, ekonomik toparlanmanın "ülkeler arasında" farklı olduğu ve Kovid-19'un yeni varyantlarına karşı da savunmasız kaldığı vurgulandı.

Bildiride, "Mali istikrarı ve uzun vadeli mali sürdürülebilirliği korurken, kamu teşviklerinin erken geri çekilmesinden kaçınarak ekonomilerdeki toparlanmayı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesi yer aldı.

G20 maliye bakanları, yoksul ülkelerde Kovid-19 salgınına karşı mücadele için tıbbi araç kıtlığını gidermek için çalışacaklarını da bildirdi.

Bildiride, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin ihracını daha geniş bir yelpazedeki kırılgan ekonomilere kanalize etmek için yeni bir güven fonu kurması gerektiği belirtildi.

G20 bildirisinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin tedbirlerin "etkin" bir şekilde uygulanmasının piyasalarda güven oluşturmak, sürdürülebilir bir toparlanma sağlamak ve uluslararası mali sistemin bütünlüğünü korumak için hayati olduğu vurgusu yapıldı.

AA / Barış Seçkin - Ekonomi Haberleri
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilen kariyeri

 Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi

Merkez Bankası'ndaki görevden almalar sonrası dolar 9.16'ya yükseldi

 Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı

Son Dakika: Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Amelia Hamlin Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Serdar Aziz Sergio Perez Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika ekonomi: G20 Maliye Bakanları, küresel kurumsal vergiye destek verdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 01:12:51. #1.17#