Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)QUA Granite Hayal Yapı11,3411,90-4,71Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
QUA Granite Hayal Yapı11,3411,90-4,71
Gübre Fabrik.48,9449,76-1,65
Petkim6,146,23-1,44
Yataş13,2713,45-1,34
Kordsa Teknik Tekstil24,1024,42-1,31
Aksa20,2220,48-1,27
Türk Traktör156,00158,00-1,27
Logo Yazılım39,2439,72-1,21
Global Yat. Holding1,901,92-1,04
Migros Ticaret31,4631,78-1,01
Garanti Bankası9,309,39-0,96
Vestel24,8225,06-0,96
Hektaş8,368,44-0,95
Kervan Gıda11,6611,77-0,93
Doğuş Otomotiv31,6031,88-0,88
Verusa Holding44,8445,22-0,84
Yapı ve Kredi Bank.2,372,39-0,84
Turkcell15,0615,18-0,79
Aygaz16,3016,42-0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,096,13-0,65
???????

???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi

Altının kilogramı 503 bin 340 liraya yükseldi

 Ticaret Bakanı Muş: 'Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz.'

Ticaret Bakanı Muş: "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hasan Doğan Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 19:29:38. #1.11#