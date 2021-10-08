Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)QUA Granite Hayal Yapı11,3411,90-4,71Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,34
|11,90
|-4,71
|Gübre Fabrik.
|48,94
|49,76
|-1,65
|Petkim
|6,14
|6,23
|-1,44
|Yataş
|13,27
|13,45
|-1,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,10
|24,42
|-1,31
|Aksa
|20,22
|20,48
|-1,27
|Türk Traktör
|156,00
|158,00
|-1,27
|Logo Yazılım
|39,24
|39,72
|-1,21
|Global Yat. Holding
|1,90
|1,92
|-1,04
|Migros Ticaret
|31,46
|31,78
|-1,01
|Garanti Bankası
|9,30
|9,39
|-0,96
|Vestel
|24,82
|25,06
|-0,96
|Hektaş
|8,36
|8,44
|-0,95
|Kervan Gıda
|11,66
|11,77
|-0,93
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|31,88
|-0,88
|Verusa Holding
|44,84
|45,22
|-0,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|2,39
|-0,84
|Turkcell
|15,06
|15,18
|-0,79
|Aygaz
|16,30
|16,42
|-0,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,09
|6,13
|-0,65
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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