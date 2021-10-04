Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle: