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Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,66 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0096320,69
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0257630,66
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0185470,51
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104530,49
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0196050,36
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0203640,35
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0192260,34
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0108530,33
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0208880,33
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0201900,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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