Son dakika ekonomi: Bakan Varank: Yarın 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yarın itibarıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programı'nı başlatıyoruz. Program kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara Üniversitesi Teknokent'in Keçiören'de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Agrigenomik Merkezi-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon Merkezi Projesi Açılış Töreni'ne katıldı. Programda Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Bakan Pakdemirli, hayvancılıkta da benzer tabloları gördüklerini anlatarak, "Son 19 yılda sığırda ortalama et verimi yüzde 60 artışla 296 kiloya, süt verimi yüzde 85 artışla 3 bin 158 litreye yükseldi. Artık yetiştiricimiz, 4 hayvandan 7 hayvana denk süt, 2 sığırdan 3 sığıra denk et alabiliyor. Gelecekte ise bizi bekleyen nüfus artışı, üretim kaynaklarının azalması ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı, gıda güvenliğimizi garanti altına almak için; bilgiye, Ar-Ge ve yeni teknolojilere daha çok ihtiyacımız olacak. Yine, bu merkezde yürütülecek tarımsal biyoteknoloji ve gen kaynaklarının korunması çalışmaları da bizleri mutlu ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak biyoteknoloji alanında gen kaynaklarımızın korunması ve yeni çeşitlerde kullanılmasını sağlamak için ciddi çalışmalar yürüttüğümüzü de sizlere aktarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.