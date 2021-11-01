Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez: "Yeraltı doğal gaz depolarımızın dörtte üçü dolu olup, kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez: "Yeraltı doğal gaz depolarımızın dörtte üçü dolu olup, kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz"

AA / Bayram Akkaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması TBMM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Tbmm - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (2)

Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez: Yeraltı doğal gaz depolarımızın dörtte üçü dolu olup, kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz

Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez: Yeraltı doğal gaz depolarımızın dörtte üçü dolu olup, kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz

Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez: Yeraltı doğal gaz depolarımızın dörtte üçü dolu olup, kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz

AA / Bayram Akkaya - Ekonomi Haberleri
2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

 Bakan Dönmez: '2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu.

Bakan Dönmez: "2002'de yaklaşık 700 milyon dolar olan maden ihracatımız 2020'de 4,27 milyar dolar oldu.

 Bakan Dönmez: 'Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi...

Bakan Dönmez: "Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, devletin 2021'de 50-60 milyar liralık vergi...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title