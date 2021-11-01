Son dakika ekonomi: Bakan Dönmez: "Yeraltı doğal gaz depolarımızın dörtte üçü dolu olup, kış aylarına bu depolar tam dolu olarak gireceğiz"
AA / Bayram Akkaya - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması TBMM - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Tbmm - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. (2)