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Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan114,00103,709,93
Kartonsan52,4049,206,50
Sarkuysan15,8814,946,29
Gübre Fabrikaları68,5064,655,96
Parsan31,5829,885,69
Esenboğa Elektrik28,7827,464,81
SASA Polyester30,6229,384,22
MLP Sağlık26,5425,504,08
Anadolu Grubu Holding27,2026,183,90
Kordsa Teknik Tekstil26,9225,923,86
Yataş13,2712,813,59
Türk Hava Yolları14,7014,282,94
Aydem Enerji6,906,712,83
Tekfen Holding15,0914,732,44
Otokar352,50344,202,41
Migros Ticaret35,2634,442,38
Eczacıbaşı İlaç6,085,942,36
Gözde Girişim6,115,972,35
Sabancı Holding10,9610,722,24
Hektaş8,778,582,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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