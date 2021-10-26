Son dakika... Borsada en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|114,00
|103,70
|9,93
|Kartonsan
|52,40
|49,20
|6,50
|Sarkuysan
|15,88
|14,94
|6,29
|Gübre Fabrikaları
|68,50
|64,65
|5,96
|Parsan
|31,58
|29,88
|5,69
|Esenboğa Elektrik
|28,78
|27,46
|4,81
|SASA Polyester
|30,62
|29,38
|4,22
|MLP Sağlık
|26,54
|25,50
|4,08
|Anadolu Grubu Holding
|27,20
|26,18
|3,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,92
|25,92
|3,86
|Yataş
|13,27
|12,81
|3,59
|Türk Hava Yolları
|14,70
|14,28
|2,94
|Aydem Enerji
|6,90
|6,71
|2,83
|Tekfen Holding
|15,09
|14,73
|2,44
|Otokar
|352,50
|344,20
|2,41
|Migros Ticaret
|35,26
|34,44
|2,38
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|5,94
|2,36
|Gözde Girişim
|6,11
|5,97
|2,35
|Sabancı Holding
|10,96
|10,72
|2,24
|Hektaş
|8,77
|8,58
|2,21
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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