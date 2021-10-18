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Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum10,6411,11-4,23
Yataş12,7713,00-1,77
Verusa Holding42,8043,50-1,61
Garanti Bankası8,808,93-1,46
ASELSAN16,2716,49-1,33
Pegasus80,1581,20-1,29
Vakıflar Bankası3,303,34-1,20
Otokar332,40336,40-1,19
Akbank5,085,14-1,17
Türk Telekom7,277,34-0,95
Şok Marketler Ticaret10,6410,73-0,84
Bera Holding9,759,83-0,81
Mavi Giyim70,3070,80-0,71
Odaş Elektrik1,441,45-0,69
Kartonsan45,3845,68-0,66
Tümosan Motor ve Traktör15,0915,18-0,59
İş Bankası (C)5,115,14-0,58
QUA Granite Hayal Yapı10,6410,70-0,56
Eczacıbaşı İlaç5,725,75-0,52
Netaş Telekomünikasyon16,3716,45-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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